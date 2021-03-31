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Эксперты рассказали, какое оружие нашли в доме мытищинского стрелка

Фото:Hinshtein / Telegram Фото:Hinshtein / Telegram Фото:Hinshtein / Telegram Фото:Hinshtein / Telegram Фото:Hinshtein / Telegram Фото:Hinshtein / Telegram Фото:Hinshtein / Telegram Фото:Hinshtein / Telegram Фото:Hinshtein / Telegram Фото:Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Эксперты в разговоре с РБК назвали виды оружия, которые были обнаружены в доме мытищинского стрелка. Ранее фотографии с места инцидента опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«На первых фотография просто коробки, ящики — это стандартная упаковка, которая продается в магазинах. Если там ручкой написано «ТТ 50 штук» — это ничего не говорит о происхождении этих боеприпасов, потому что у нас они ратифицированы и продаются как охотничьи. Если у человека есть лицензия, он может их приобрести», — сказал главный редактор журнала «Калибр» Александр Кудряшов.

Он отметил, что по фотографиям видно, что у стрелка имелся большой набор оружия, однако трудно сказать, использовалось ли все нелегально.

Фото:Hinshtein / Telegram Фото:Hinshtein / Telegram Фото:Hinshtein / Telegram Фото:Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

«Например, Sa.26 (разновидность пистолета-пулемета чехословацкого производства Sa.23. — РБК) сгоревший, не совсем понятно, макет это или реальный образец. Если реальный, то такой у нас не продается, поэтому это 100% нелегальное оружие. Остальное, что там есть — пистолет-пулемет Судаева, самозарядный карабин Симонова, ручной пулемет Калашникова — может, как охотничий карабин приобретен или использоваться как боевой, пара автоматов Калашникова тоже», — пояснил Кудряшов.

«То, что можно разглядеть, — это останки автоматов и ручного пулемета Калашникова, чешский пистолет-пулемет Sa.23, советский пистолет-пулемет Судаева ППС-43», — сказал РБК историк оружия Максим Попенкер.

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Хинштейн опубликовал фото оружия, которым оборонялся мытищинский стрелок
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По словам председателя Федерации практической стрельбы Москвы Алексея Рагозина, на фотографиях могут быть изображены нарезные охотничьи карабины «Сайга» или «Вепрь» на основе ручного пулемета Калашникова, несколько автоматов Калашникова, самозарядный карабин Симонова, пистолет-пулемет Судаева под патроны ТТ, пистолет-пулемет «Кедр» (конструкция Евгения Драгунова), пистолет-пулемет Sa.23.

Он также добавил, что все эти виды оружия можно приобрести в магазинах как копию устройства (ММГ — макет масса-габаритный), охолощенное оружие (имитирующее выстрел при помощи холостых патронов) или как карабины для охоты.

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Video

Утром 30 марта в коттеджном поселке Новые Вешки около подмосковных Мытищ началась перестрелка. К 61-летнему Владимиру Барданову пришли полицейские после получения информации о причастности хозяина коттеджа к незаконному обороту оружия. В ответ на визит правоохранителей мужчина открыл огонь. На место происшествия были стянуты отряды полиции, спецназа и Росгвардии.

После штурма, открытого силовиками, дом, где укрывался Барданов, загорелся. В ходе инцидента один из рогвардейцев был ранен в ногу, сам стрелок скончался в доме. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

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