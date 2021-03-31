Эксперты рассказали, какое оружие нашли в доме мытищинского стрелка

Эксперты в разговоре с РБК назвали виды оружия, которые были обнаружены в доме мытищинского стрелка. Ранее фотографии с места инцидента опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«На первых фотография просто коробки, ящики — это стандартная упаковка, которая продается в магазинах. Если там ручкой написано «ТТ 50 штук» — это ничего не говорит о происхождении этих боеприпасов, потому что у нас они ратифицированы и продаются как охотничьи. Если у человека есть лицензия, он может их приобрести», — сказал главный редактор журнала «Калибр» Александр Кудряшов.

Он отметил, что по фотографиям видно, что у стрелка имелся большой набор оружия, однако трудно сказать, использовалось ли все нелегально.