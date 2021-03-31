Эксперты рассказали, какое оружие нашли в доме мытищинского стрелка

«Например, Sa.26 (разновидность пистолета-пулемета чехословацкого производства Sa.23. — РБК) сгоревший, не совсем понятно, макет это или реальный образец. Если реальный, то такой у нас не продается, поэтому это 100% нелегальное оружие. Остальное, что там есть — пистолет-пулемет Судаева, самозарядный карабин Симонова, ручной пулемет Калашникова — может, как охотничий карабин приобретен или использоваться как боевой, пара автоматов Калашникова тоже», — пояснил Кудряшов.
«То, что можно разглядеть, — это останки автоматов и ручного пулемета Калашникова, чешский пистолет-пулемет Sa.23, советский пистолет-пулемет Судаева ППС-43», — сказал РБК историк оружия Максим Попенкер.
По словам председателя Федерации практической стрельбы Москвы Алексея Рагозина, на фотографиях могут быть изображены нарезные охотничьи карабины «Сайга» или «Вепрь» на основе ручного пулемета Калашникова, несколько автоматов Калашникова, самозарядный карабин Симонова, пистолет-пулемет Судаева под патроны ТТ, пистолет-пулемет «Кедр» (конструкция Евгения Драгунова), пистолет-пулемет Sa.23.
Он также добавил, что все эти виды оружия можно приобрести в магазинах как копию устройства (ММГ — макет масса-габаритный), охолощенное оружие (имитирующее выстрел при помощи холостых патронов) или как карабины для охоты.
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Утром 30 марта в коттеджном поселке Новые Вешки около подмосковных Мытищ началась перестрелка. К 61-летнему Владимиру Барданову пришли полицейские после получения информации о причастности хозяина коттеджа к незаконному обороту оружия. В ответ на визит правоохранителей мужчина открыл огонь. На место происшествия были стянуты отряды полиции, спецназа и Росгвардии.
После штурма, открытого силовиками, дом, где укрывался Барданов, загорелся. В ходе инцидента один из рогвардейцев был ранен в ногу, сам стрелок скончался в доме. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).