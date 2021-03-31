В Москве семиклассницу госпитализировали после голодного обморока

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В одной из школ московского района Восточное Дегунино ученица седьмого класса после начала уроков упала в обморок, ее госпитализировали, сообщает прокуратура Москвы. Инцидент произошел 30 марта, по словам девочки, ее плохо кормили дома.

Организованная ведомством проверка выявила, что созданные родителями девочки условия проживания ребенка не соответствуют санитарным нормам, а в доме нет продуктов. У девочки также нет своего спального места, сообщает прокуратура. При этом семья девочки на учете в органах надзора не состоит.

По итогам проверки ведомство даст оценку действиям родителей и работе органов по выявлению семейного неблагополучия.

24 марта в Подмосковье завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в отношении матери, чья малолетняя дочь страдала от истощения. Девочку нашли в одном из домов подмосковного Талдома патрулировавшие район полицейские.