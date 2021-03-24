В Подмосковье завели дело на мать найденной истощенной девочки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,15 (+0,8) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 90,05 (+0,28) Инвестиции, 12:49
В Германии создали «мост» между евро и блокчейном Крипто, 17:17 ФАС заявила о «негативном влиянии» сделки «Яндекс.Такси» и «Везёт» Бизнес, 17:14 Эксперты сообщили о снижении спроса на аренду жилья в Москве Недвижимость, 17:10 У учителя ОБЖ в школе в Дагестане взорвался запал от гранаты Общество, 17:09 Как не превратить стратсессию в милые посиделки — пять реальных кейсов Pro, 17:06 Мэра Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве Общество, 17:02 Лидеры в России: как стать эффективнее здесь и сейчас Pro, 17:00 МИД после слов Столтенберга посоветовал НАТО заняться «своими проблемами» Политика, 16:58 Как фонды помогают лечить онкозаболевания РБК и Фонд Потанина, 16:57 Госсекретарь США напомнил Германии о санкциях за «Северный поток-2» Политика, 16:45 Пять самых популярных вопросов к облачному провайдеру Pro, 16:33 Неудобная правда: самые яркие цитаты Альбера Гора об экологии и климате Зеленая экономика, 16:30  Вести бизнес в России: взгляд предпринимателей РБК и Альфа-Банк, 16:28 «Почта России» попросила Борисова поддержать отказ от зарубежного софта Технологии и медиа, 16:26
Общество ,  
0 

В Подмосковье завели дело на мать найденной истощенной девочки

Обстановка частного дома в Талдоме, где нашли истощённую девочку
Обстановка частного дома в Талдоме, где нашли истощённую девочку (Фото: МВД РФ / РИА Новости)

Сотрудники полиции открыли уголовное дело, после того как нашли в одном из подмосковных домов истощенную девочку трех-четырех лет без одежды, сообщили РБК в управлении МВД России по Московской области.

«В отношении женщины 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — сообщили в полиции. По этой статье грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Девочку нашли полицейские в доме на севере Подмосковья в городе Талдом. Полицейские во время патрулирования заметили мужчину, который попытался скрыться от них в доме. Сотрудники полиции пошли за ним, зашли в дом и увидели истощенного ребенка, с которым находилась ее мать. Позже выяснилось, что девочка 2015 года рождения, также в этом доме проживает мужчина 1955 года рождения.

В Подмосковье полицейские нашли в доме истощенную девочку без одежды
Общество
Фото:Сергей Карпов / ТАСС

«В доме отсутствовали средства гигиены и была антисанитарная обстановка, угрожающая здоровью ребенка. Девочка доставлена в медицинское учреждение», — сообщила начальник пресс-службы управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Сейчас девочку взяли под наблюдение врачи.

Мать девочки рассказала, что, уезжая на четыре-пять дней, она оставляла ребенка под присмотром мужчины, с которым жила. Прокуратура сообщала, что в доме, где жила девочка, не было продуктов питания, детской одежды, кровати и средств гигиены.

уголовное дело ребенок Московская область
Материалы по теме
В Подмосковье полицейские нашли в доме истощенную девочку без одежды
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter