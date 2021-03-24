В Подмосковье завели дело на мать найденной истощенной девочки

Обстановка частного дома в Талдоме, где нашли истощённую девочку (Фото: МВД РФ / РИА Новости)

Сотрудники полиции открыли уголовное дело, после того как нашли в одном из подмосковных домов истощенную девочку трех-четырех лет без одежды, сообщили РБК в управлении МВД России по Московской области.

«В отношении женщины 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — сообщили в полиции. По этой статье грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Девочку нашли полицейские в доме на севере Подмосковья в городе Талдом. Полицейские во время патрулирования заметили мужчину, который попытался скрыться от них в доме. Сотрудники полиции пошли за ним, зашли в дом и увидели истощенного ребенка, с которым находилась ее мать. Позже выяснилось, что девочка 2015 года рождения, также в этом доме проживает мужчина 1955 года рождения.

«В доме отсутствовали средства гигиены и была антисанитарная обстановка, угрожающая здоровью ребенка. Девочка доставлена в медицинское учреждение», — сообщила начальник пресс-службы управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Сейчас девочку взяли под наблюдение врачи.