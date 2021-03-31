Дипломат объяснил отказ России выступать на встрече с Байденом

Российскому дипломату на прошедшей встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом было бы нелогично что-либо говорить из-за недавних событий в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«В контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить, потому что наши отношения с Соединенными Штатами сейчас подвергается глубокому анализу», — пояснил дипломат.

По словам первого заместителя постпреда, приглашение на мероприятие от американской стороны Россия получила в последний момент, когда у постпреда России при ООН Василия Небензи уже были запланированы другие мероприятия. При этом он отметил, что российская сторона присутствовала на встрече и была вежлива.

18 марта прошла виртуальная встреча Байдена с постоянными представителями стран, входящих в Совбез ООН. Россию на ней представляла заместитель постоянного представителя страны при ООН Анна Евстигнеева. Полянский сообщал, что на встрече Евстигнеева «не выступала с какими-либо высказываниями».