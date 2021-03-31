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Вильфанд назвал автомобилистам условия для смены резины в Москве

Менять зимнюю резину на летнюю могут те москвичи, которые пользуются автомобилем только днем, так как в это время температура будет стабильно выше пяти градусов. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Те москвичи, которые предполагают осуществлять свои перемещения на машине с 13 до 16 часов, могут менять резину. Температура будет выше пяти градусов», — сказал синоптик.

Синоптики сообщили о начале метеорологической весны в Москве
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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Он добавил, что остальным менять резину пока рано, так как по утрам ожидается температура около нуля и гололедица. «Надо дождаться середины второй пятидневки (апреля), до этого точно не надо всем менять», — сказал Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что на этой выходных температура воздуха ночью в европейской части России опустится ниже нуля. В ночь на субботу ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов, а в ночь на воскресенье — от 0 до минус 5 градусов. При этом дневные температуры будут положительными.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва зимняя резина
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