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В VW назвали первоапрельской шуткой смену названия на Voltswagen в США

Смена названия подразделения Volkswagen в США на Voltswagen of America была первоапрельской шуткой, в действительности название останется прежним. Об этом сообщил газете Wall Street Journal представитель компании.

По словам представителя Volkswagen в Германии, смена названия была задумана как первоапрельская шутка, призванная привлечь внимание к стратегии Volkswagen, связанной с электромобилями. Однако новость была воспринята всерьез, добавил он.

«Мы не хотели никого вводить в заблуждение. Все это — маркетинговая акция, чтобы люди говорили о (первом полностью электрическом кроссовере Volkswagen) ID.4», — отметил представитель компании.

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В понедельник на сайте немецкого концерна Volkswagen появилась информация о переименовании одного из его подразделений с Volkswagen на Voltswagen, но затем пресс-релиз был удален, сообщал CNBC.

Новое название образовано от термина «вольт» (Volt), которым обозначают единицу измерения электрического напряжения. Это призвано показать фокус компании на производство электромобилей.

По данным CNBC, в пресс-релизе говорилось, что операционное подразделение, входящее в состав Volkswagen Group of America, будет называться Voltswagen of America. Предполагалось, что новое название будет применяться исключительно в США.

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Уточнялось, что смена названия вступит в силу в мае, и Voltswagen будет размещен в качестве внешнего значка на всех моделях электромобилей. В пресс-релизе указывалось, что эмблема также поменяет цвет на светло-голубой, чтобы дифференцировать «новый, ориентированный на электромобили бренд».

Позже компания в Instagram подтвердила информацию о смене названия. «Мы знаем, что 66 лет — необычный возраст для смены имени, но мы всегда были молоды душой», — говорится в сообщении.

Ранее Volkswagen сообщил, что намерен стать мировым лидером в производстве электромобилей и потеснить Tesla. К 2030 году доля полностью электрических транспортных средств в Европе должна вырасти до 60% от всех поставок. Также компания планирует к этому времени построить в Европе шесть заводов по производству аккумуляторов для электромобилей и расширить сеть зарядных станций по всему миру.

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