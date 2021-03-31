В VW назвали первоапрельской шуткой смену названия на Voltswagen в США

Смена названия подразделения Volkswagen в США на Voltswagen of America была первоапрельской шуткой, в действительности название останется прежним. Об этом сообщил газете Wall Street Journal представитель компании.

По словам представителя Volkswagen в Германии, смена названия была задумана как первоапрельская шутка, призванная привлечь внимание к стратегии Volkswagen, связанной с электромобилями. Однако новость была воспринята всерьез, добавил он.

«Мы не хотели никого вводить в заблуждение. Все это — маркетинговая акция, чтобы люди говорили о (первом полностью электрическом кроссовере Volkswagen) ID.4», — отметил представитель компании.

В понедельник на сайте немецкого концерна Volkswagen появилась информация о переименовании одного из его подразделений с Volkswagen на Voltswagen, но затем пресс-релиз был удален, сообщал CNBC.