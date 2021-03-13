Президента Гондураса обвинили в связи с наркобаронами

Хуан Орландо Эрнандес (Фото: Moises Castillo / AP)

На слушаниях окружного суда Манхэттена по делу лидера наркомафии Гондураса свидетель обвинения заявил, что в разные годы передал президентам и вице-президенту страны более миллиона долларов. Об этом сообщают издания El Periodico и El Heraldo со ссылкой на аудиозаписи процесса.

По словам экс-главаря банды Дэвиса Лионеля Марадига, картель Los Cachiros передал Хильде Эрнандес, сестре президента Хуана Орландо Эрнандеса, $250 тыс. наличными в 2012 году. На тот момент Эрнандес был конгрессменом и кандидатом в президенты.

Согласно показаниям, еще $50 тыс. получил брат президента Хуан Антонио Эрнандес в 2014 году, когда Хуан Орландо уже был президентом, за контракты для подконтрольной картелю компании.

Также Марадиага рассказал, что в 2012 году он заплатил полмиллиона долларов вице-президенту Гондураса Рикардо Альваресу в бытность его кандидатом на пост президента, также полмиллиона долларов экс-президенту Мануэлю Селайе, чтобы поставить на должность министра безопасности своего двоюродного брата, однако назначение не состоялось.

Хуан Орландо Эрнандес обвинения отрицает и называет их сфабрикованными.