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Президента Гондураса обвинили в связи с наркобаронами

Хуан Орландо Эрнандес
Хуан Орландо Эрнандес (Фото: Moises Castillo / AP)

На слушаниях окружного суда Манхэттена по делу лидера наркомафии Гондураса свидетель обвинения заявил, что в разные годы передал президентам и вице-президенту страны более миллиона долларов. Об этом сообщают издания El Periodico и El Heraldo со ссылкой на аудиозаписи процесса.

По словам экс-главаря банды Дэвиса Лионеля Марадига, картель Los Cachiros передал Хильде Эрнандес, сестре президента Хуана Орландо Эрнандеса, $250 тыс. наличными в 2012 году. На тот момент Эрнандес был конгрессменом и кандидатом в президенты.

Согласно показаниям, еще $50 тыс. получил брат президента Хуан Антонио Эрнандес в 2014 году, когда Хуан Орландо уже был президентом, за контракты для подконтрольной картелю компании.

Также Марадиага рассказал, что в 2012 году он заплатил полмиллиона долларов вице-президенту Гондураса Рикардо Альваресу в бытность его кандидатом на пост президента, также полмиллиона долларов экс-президенту Мануэлю Селайе, чтобы поставить на должность министра безопасности своего двоюродного брата, однако назначение не состоялось.

Хуан Орландо Эрнандес обвинения отрицает и называет их сфабрикованными.

«Все было спланировано! Судья Кевин Кастел приказал расследовать, кто стоит за утечкой фальсифицированной аудиозаписи, это ясно доказывает, что против меня существует заговор», — написал политик в Twitter.

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Эрнандес стал президентом Гондураса в 2014 году. Он ведет жесткую политику против наркокартелей и уличных банд.

В ноябре 2018 года в Майами властями США был арестован брат Эрнандеса Хуан Антонио. Причина задержания не называлась, однако, по данным Reuters, Хуана Антонио подозревают в связи с наркокартелем Cachiros.

Гондурас США наркоторговля наркокартель
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