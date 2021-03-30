Вирусологи оценили расширение способов тестирования на COVID-19

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Решение Роспотребнадзора разрешить использовать любые методы тестирования на коронавирус, а не только ПЦР, может увеличить доступность тестирования, заявила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович

«Думаю, что, если Анна Попова выступает с таким заявлением, то понимает, что созданы методы, которые могут оценивать разные элементы вирусной нагрузки. Это позволяет, в зависимости от использованного метода, судить о наличии заражения и его степени. Это хорошо, потому что увеличивает доступность тестирования, — добавила она, — вполне возможно, что тесты, которые появились, более специфичны. Самый главный нюанс — необходимость быстро и точно определить именно этот возбудитель. Если такое позволяют сделать тесты — это серьезный шаг на пути к более раннему выявлению ковид-19. А значит и раннему началу лечения, лучшим исходам заболевания»

Постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой вступит в силу 31 марта. «Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тыс. населения (среднесуточно за семь календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в документе.

О перспективах такого решения пока преждевременно делать выводы. Об этом заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.