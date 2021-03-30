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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили расширение способов тестирования на COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Решение Роспотребнадзора разрешить использовать любые методы тестирования на коронавирус, а не только ПЦР, может увеличить доступность тестирования, заявила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович

«Думаю, что, если Анна Попова выступает с таким заявлением, то понимает, что созданы методы, которые могут оценивать разные элементы вирусной нагрузки. Это позволяет, в зависимости от использованного метода, судить о наличии заражения и его степени. Это хорошо, потому что увеличивает доступность тестирования, — добавила она, — вполне возможно, что тесты, которые появились, более специфичны. Самый главный нюанс — необходимость быстро и точно определить именно этот возбудитель. Если такое позволяют сделать тесты — это серьезный шаг на пути к более раннему выявлению ковид-19. А значит и раннему началу лечения, лучшим исходам заболевания»

В России включат в охват тестирований на коронавирус анализы на антитела
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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой вступит в силу 31 марта.

«Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тыс. населения (среднесуточно за семь календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в документе.

О перспективах такого решения пока преждевременно делать выводы. Об этом заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Трудно понять, какая цель стоит за этим. Разные тесты показывают разные вещи. Тест на антитела показывает, была ли инфекция в прошлом или как сработало вакцинирование. ПЦР показывает, есть ли сейчас в клетках вирусная РНК, происходит ли активный процесс [заболевания] с симптомами или без. Эти методы диагностики нацелены на разные вещи. Одно — на прошлое, другое — на настоящее, — подчеркнул он, — если ставить больше ПЦР-тестов — это «хорошо». А вот в тестировании «любыми методами» я вижу некоторую странность, но пока не готов делать выводы, потому что не совсем понимаю причины». При этом вирусолог выразил уверенность, что для определения текущей инфекции «в сущности работают только ПЦР-тесты». «Диагноз также ставят по КТ, и некоторые находят его самым надежным методом. Тут почти не может быть ошибок. Но быстрый тест — ПЦР-тест. А для определения инфекции уже «прошедшей» — тест на антитела. Возможно [в постановлении] имелось в виду, что надо делать разные тесты и делать их больше — тогда это весьма неплохо, даст много информации о том, что с человеком было и что с ним происходит сейчас», — резюмировал специалист.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом


В отчете коммуникационного центра правительства о текущей ситуации по борьбе с коронавирусом приводятся данные о 187,3 тыс.тестах на Covid-19 в России за последние сутки. Всего, согласно статистике, с начала пандемии россияне сделали 119,9 млн тестов на коронавирусную инфекцию

новости коронавирус заболевание Анна Попова Роспотребнадзор вирус антитела
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