Мишустин сменил главу Ростехнадзора

Александр Трембицкий (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), им стал Александр Трембицкий, сообщается на сайте правительства. Трембицкий сменил Алексея Алешина, возглавлявшего ведомство с 2014 года.

До нового назначения Трембицкий был заместителем главы Ростехнадзора, эту должность он занимал более восьми лет.

Алешин заявил, что планы по переходу на новое место работы были у него еще в прошлом году. «С учетом необходимости реализации «регулярной гильотины» я посчитал невозможным покинуть Ростехнадзор. Теперь, отдохнув пару недель, приступлю. Где и в каком качестве, пока говорить не буду, в свое время об этом будет объявлено», — передал РБК его слова представитель Ростехнадзора.

Говоря об итогах работы в Ростехнадзоре, Алешин назвал главным достижением снижение аварийности и гибели людей на производстве на 44%.