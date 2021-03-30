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Автор из России отреагировала на включение в лонг-лист Букеровской премии

Мария Степанова
Мария Степанова (Фото: maria.stepanova.372 / Facebook)

Российская писательница Мария Степанова, попавшая в лонг-лист Международной Букеровской премии, заявила РБК, что это стало для нее большой победой.

«Это очень лестно для любого автора, также мне очень приятно быть первым за несколько лет российским автором, который попал в букеровские списки. В любом случае очень важно, что организаторы премии начали рассматривать книги в необычных жанрах — между художественной прозой и документальной», — сказала она.

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Степанова добавила, что говорить о возможной победе «пока рано и бессмысленно». «Но в любом случае оказаться в лонг-листе — это уже большое событие и большая победа», — отметила писательница.

Степанова попала в список из 13 авторов за книгу-эссе «Памяти памяти», посвященное истории своей семьи. Помимо нее, в лонг-лист вошли две книги, переведенные с испанского языка, две — с французского, по одной с китайского, грузинского, датского, кикуйю (язык, распространенный в центральной части Кении), немецкого, голландского, шведского, арабского языков.

В 2009 году в шорт-лист Букеровской премии включили писательницу Людмилу Улицкую за «продолжение лучших традиций русской классической прозы».

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