Российскую писательницу впервые включили в лонг-лист Букеровской премии

Мария Степанова (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Писательницу Марию Степанову включили в лонг-лист Международной Букеровской премии (The 2021 Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке. Соответствующая информация опубликована на сайте премии.

Степанова попала в список из 13 авторов за книгу-эссе «Памяти памяти» — исследование личной и исторической памяти, посвященное истории своей семьи.

В 2009 году в шорт-лист Букеровской премии вошла писательница Людмила Улицкая за продолжение лучших традиций русской классической прозы.

Помимо книги Степановой, переведенной с русского языка на английский, в лонг-лист члены жюри включили по две книги, переведенные с испанского языка, две — с французского, по одной с китайского, грузинского, датского, кикуйю (один из языков банту, распространенный в центральной части Кении), голландского, немецкого, арабского, шведского языков.