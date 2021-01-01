Путин заявил об испытываемой им оторопи при просмотре телевизора

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Некоторый из ряда вон выходящий контент на телевидении надо ограничивать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) 10 декабря. Стенограмма была размещена на сайте Кремля 11 декабря.

«Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет», — отметил он.

Путин также отметил, что качество программ во многом зависит от уровня культуры тех людей, кто выпускает их в эфир. Президент выразил надежду, что в стране постепенно будет подниматься этот уровень, чтобы не травмировать сознание людей.

Действовать в этом направлении нужно аккуратно, поскольку жесткие ограничения могут привести к обратной реакции, считает президент. Путин также указал на тонкую грань между свободой слова и защитой фундаментальных ценностей, на которых основано российское общество.