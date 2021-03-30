Умер автор «Легенд и мифов Петербурга» Наум Синдаловский

Наум Синдаловский (Фото: Егор Цветков / «Бумага»)

Историк, автор «Легенд и мифов Петербурга» и «Петербургского фольклора» Наум Синдаловский скончался 29 марта от коронавируса, ему было 86 лет. Об этом рассказали РБК знакомые краеведа.

«Причина смерти на сегодняшний день «стандартная» — осложнения от ковид. Заразился коронавирусом он при обращении в медучреждение по другому поводу. Он лежал в больнице. Неделю в палате, неделю — в реанимации — и все», — заявил РБК знакомый писателя Евгений Полыковский.

Наум Синдаловский написал более 30 книг об истории Санкт-Петербурга. Среди них «Легенды и мифы Санкт-Петербурга», «Мифология Петербурга. Очерки», «Санкт-Петербург. История в преданиях и легендах». Также он создал вышедший в 2002 году «Словарь петербуржца». На протяжении последних лет Синдаловский сотрудничал с газетой «Петербургский дневник».

«К сожалению, это свершившийся факт. Наум Синдаловский скончался вчера, 29 марта. Пока информации о времени и месте прощания нет, — сообщил в беседе с РБК главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов, — Мы с ним взаимодействовали давно, последние три года довольно плотно. Считаю, что это один из самых значимых наших колумнистов. Сотрудничество у нас было, естественно, по всем темам, связанным с Санкт-Петербургом, историей, городской мифологией». Он также отметил, что Синдаловский, как человек, который специализировался на легендах города, мифологии, «вероятно, мог где-то что-то приукрасить. Но не чтобы дезавуировать или слукавить, а чтобы сделать историю более выпуклой, а контекст еще более интересным». «Для нас уход из жизни Наума Синдаловского — серьезная проблема. Я не знаю, кто из сегодняшних «петербурговедов», людей, которые специализируются на истории и культуре Петербурга мог бы столь же красочно и ярко рассказывать про историю города и городские легенды», — резюмировал Смирнов.

Знакомые писателя подчеркивают полноту знаний Синдаловского о Северной столице и глубокую проработку персонажей его произведений. «Он, как никто другой, знал «город, которого нет». Он был как сказочник Оле Лукойе, только у него все персонажи были почти реальные», — отметил в беседе с РБК знакомый писателя Ян Антонышев