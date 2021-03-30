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Технологии и медиа ,  
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Производитель отчитался об испытании нового военно-транспортного самолета

Военно-транспортный самолет Ил-112В
Военно-транспортный самолет Ил-112В (Фото: ilyushin.org)

Военно-транспортный самолет Ил-112В успешно завершил свой второй полет на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО). Об этом сообщили в пресс-службе компании «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в Ростех).

«В ходе полета проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, работа его основных систем», — сообщили в корпорации.

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В общей сложности полет продолжался около 30 минут и прошел в штатном режиме. По словам командира экипажа, полетное задание выполнено, добавили в ОАК.

Управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой рассказал, что после первого полета, в ходе которого были проверены основные аэродинамические характеристики, разработчики доработали все системы самолета и провели работу по снижению веса воздушного судна.

Военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн (44 пассажира в грузопассажирской версии). Модель заменит выбывающий парк самолетов Ан-26.

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Основное преимущество Ил-112В — возможность автономной эксплуатации с необорудованных аэродромов и грунтовых полос, что позволит самолету работать в сложных климатических условиях. Его максимальная скорость — 550 километров в час, крейсерская скорость (скорость длительного движения с максимальной скоростью) — 470 километров в час. Дальность полета с максимальной нагрузкой — 1200 километров. Экипаж состоит из двух человек.

Производится Ил‑112В на Воронежском авиационном заводе ПАО «ВАСО». В производство заложены две новые машины, добавили в ОАК.

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