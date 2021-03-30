Производитель отчитался об испытании нового военно-транспортного самолета

Военно-транспортный самолет Ил-112В (Фото: ilyushin.org)

Военно-транспортный самолет Ил-112В успешно завершил свой второй полет на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО). Об этом сообщили в пресс-службе компании «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, входит в Ростех).

«В ходе полета проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, работа его основных систем», — сообщили в корпорации.

В общей сложности полет продолжался около 30 минут и прошел в штатном режиме. По словам командира экипажа, полетное задание выполнено, добавили в ОАК.

Управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой рассказал, что после первого полета, в ходе которого были проверены основные аэродинамические характеристики, разработчики доработали все системы самолета и провели работу по снижению веса воздушного судна.