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Борисов раскрыл детали о «принципиально новом» самолете

Вице-премьер Юрий Борисов в беседе с журналистами рассказал о самолете, презентацию которого анонсировала госкорпорация «Ростех», передает корреспондент РБК.

«Это то, что с Фондом перспективных исследований сделали. Электросамолет на принципах сверхпроводимости», — сообщил Борисов.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Ранее в пресс-службе «Ростеха» сообщили РБК, что на авиакосмическом салоне МАКС-2021 будет показан широкий спектр разработок, в том числе «принципиально новый» самолет. При этом в госкорпорации не уточнили, к какому классу самолетов относится новинка.

15-й Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. Его организаторами выступают Минпромторг и «Ростех». Принять участие в мероприятии предварительно согласились компании из 40 стран. 

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