Кремль оценил сроки проведения разговора Путина, Меркель и Макрона

Эмманюэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Формат переговоров президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель пока не определен. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Когда мы точно окончательно будем понимать, мы вас проинформируем. Здесь особо разницы нет, видео это или нет», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, состоятся переговоры на этой или следующей неделе, Песков ответил: «Я думаю, что гораздо быстрее».

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что видеоконференция с участием Путина, Меркель и Макрона 29 марта не состоялась. «Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», — сказал он.