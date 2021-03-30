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Кремль оценил сроки проведения разговора Путина, Меркель и Макрона

Эмманюэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель
Эмманюэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Формат переговоров президента России Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель пока не определен. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Когда мы точно окончательно будем понимать, мы вас проинформируем. Здесь особо разницы нет, видео это или нет», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, состоятся переговоры на этой или следующей неделе, Песков ответил: «Я думаю, что гораздо быстрее».

Кремль сообщил детали видеоконференции между Путиным, Меркель и Макроном
Политика
Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что видеоконференция с участием Путина, Меркель и Макрона 29 марта не состоялась. «Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», — сказал он.

После этого Песков сообщил, что Москва продолжает согласование проведения видеоконференции с участием глав трех стран. Он также отметил, что эти переговоры готовятся не как мероприятие формата «нормандской четверки», уточнив, что, несмотря на это, лидеры государств могут затронуть тему вооруженного конфликта в Донбассе, которая, однако, не будет единственной.

Эммануэль Макрон Ангела Меркель Владимир Путин переговоры
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