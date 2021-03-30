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Пандемия коронавируса ,  
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Песков оценил возможность победить коронавирус

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Коронавирусную инфекцию победить очень сложно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и Факты».

«Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдет никуда, будет с нами», — отметил Песков.

По его словам, речь идет не о полной победе над вирусом, а пути к комфортному существованию. Для этого необходимо усиливать пропаганду вакцинации, наращивать разъяснительную кампанию вместе с объемами производства вакцины против коронавируса, отметил пресс-секретарь главы государства.

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Песков отказался прогнозировать окончание пандемии короновируса «с учетом неудачного предыдущего опыта», не исключив ее завершение, когда степень иммунизации населения превысит 60-65%.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в весенние месяцы заболеваемость коронавирусом в России может вырасти, но не до уровня осенних показателей. Эксперт пояснила, что в целом можно наблюдать устойчивый тренд к снижению заболеваемости COVID-19. По словам Пшеничной, на это влияют массовая вакцинация и соблюдение ограничений. Также она добавила, что если население продолжит придерживаться рекомендованных мер безопасности и весной не будет резкого роста зараженных, то к лету может быть достигнут прошлогодний минимум по заболеваемости.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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