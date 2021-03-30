Песков оценил возможность победить коронавирус

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Коронавирусную инфекцию победить очень сложно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и Факты».

«Сам вирус победить очень сложно. Он уже не уйдет никуда, будет с нами», — отметил Песков.

По его словам, речь идет не о полной победе над вирусом, а пути к комфортному существованию. Для этого необходимо усиливать пропаганду вакцинации, наращивать разъяснительную кампанию вместе с объемами производства вакцины против коронавируса, отметил пресс-секретарь главы государства.

Песков отказался прогнозировать окончание пандемии короновируса «с учетом неудачного предыдущего опыта», не исключив ее завершение, когда степень иммунизации населения превысит 60-65%.