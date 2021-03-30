В Кремле назвали способы победить коррупцию

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Один из способов побороть коррупцию — перестать давать взятки. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, бытовая коррупция «гораздо страшней», нежели среди чиновников. «Там крутятся огромные деньги», — отметил он и добавил, что должна существовать безупречность законов и правил, которые не должны порождать коррупцию, создавая невыполнимые условия.

«На это нужно время, общество должно созреть для этого. Должно пройти несколько поколений», — резюмировал представитель главы государства.