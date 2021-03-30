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В Кремле назвали способы победить коррупцию

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Один из способов побороть коррупцию — перестать давать взятки. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Чтобы взятки не брали, их надо перестать давать», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, бытовая коррупция «гораздо страшней», нежели среди чиновников. «Там крутятся огромные деньги», — отметил он и добавил, что должна существовать безупречность законов и правил, которые не должны порождать коррупцию, создавая невыполнимые условия.

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Фото:Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

«На это нужно время, общество должно созреть для этого. Должно пройти несколько поколений», — резюмировал представитель главы государства.

21 марта был задержан экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Его обвиняют в получении взятки на общую сумму 31 млн руб. По делу также задержаны руководитель группы фармацевтических компаний «Биотэк», бывший сенатор от региона Борис Шпигель и связанные с ним лица. Согласно версии следствия, Белозерцев получил взятку от посредников за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», поставлявшей лекарства медучреждениям региона. Экс-губернатор решением суда арестован на два месяца, свою вину он не признает.

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