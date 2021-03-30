Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

В Новосибирской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком, один человек погиб. Об этом сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по региону Сергей Страдымов, передает «РИА Новости».

Авария произошла на 952-м километре автодороги Р-254 «Иртыш». Женщина-водитель 1983 года рождения за рулем автомобиля Nissan Tiida не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она врезалась в грузовик MAN.

«Водитель Nissan скончалась по пути в больницу, остальные пострадавшие госпитализированы», — уточняется в сообщении.

Пострадали трое пассажиров легковушки, дети 2007, 2009 и 2017 годов рождения.