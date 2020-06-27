В Санкт-Петербурге загорелся грузовик с кислотой

Фото: Следственный комитет РФ

В Санкт-Петербурге загорелся грузовик, который перевозил кислоту, следователи организовали проверку. Об этом сообщается на сайте управления СК по городу.

«Утром 27 июня 2020 года напротив дома 10 по улице Портовой в Кировском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание большегрузного автомобиля с прицепом, в котором перевозился опасный груз — дихлоризоциануровая кислота», — уточняется в сообщении.

Очаг возгорания локализовали, никто не пострадал. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины возгорания.

На месте работают следователи-криминалисты ГСУ СК по Санкт-Петербургу, сотрудники МЧС, сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.