Число пострадавших из-за взрыва газа в Зеленодольске выросло до трех

При взрыве газа в многоквартирном жилом доме Зеленодольска в республике Татарстан пострадали три человека, они госпитализированы. Об этом сообщил минздрав региона, передает «РИА Новости».

Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, из-за взрыва газа в Зеленодольске погиб один мужчина.

В здании обрушились шесть квартир на седьмом этаже и одна — на восьмом. Открытого горения после взрыва не последовало. Жильцов из дома эвакуировали, их разместят в пунктах временного проживания.