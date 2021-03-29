В Сирии приостановят работу три пункта пропуска

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press

В Сирии работа пунктов пропуска Серакаб и Мизнас в Идлибе, а также Абу-Зейдин в Алеппо будет приостановлена с 30 марта до стабилизации обстановки. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«С 30 марта работа указанных пунктов пропуска будет временно приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий, обеспечивающих безопасность мирных жителей», — говорится в сообщении.

По данным ЦПВС, обстановка в данных районах продолжает ухудшаться. Боевики совершают обстрелы и блокируют передвижение людей и транспорта в коридорах выхода.

Ранее, 20 марта, заместитель руководителя ЦПВС в Сирии контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) готовят провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке сирийской провинции Идлиб.