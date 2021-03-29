Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 75,83 (+0,07) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 89,35 (+0,09) Инвестиции, 13:11
Зачем люди покупают полуфабрикаты РБК и Русский продукт, 22:48 Путин присвоил Аните Цой звание народной артистки Общество, 22:31 В Сирии приостановят работу три пункта пропуска Политика, 22:27 Руководство Суэцкого канала сообщило о планах по возобновлению его работы Общество, 22:17 Как у шеф-повара: еда с нетривиальным подходом к сочетаниям РБК и Miele, 22:05 Белый дом исключил встречу Байдена и Ким Чен Ына Политика, 22:03 Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий Общество, 21:58 ЦСКА вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина Спорт, 21:46 Компания погибшего богатейшего человека Чехии назначила нового директора Бизнес, 21:44 Двух велосипедистов спасли с отколовшейся льдины на Москве-реке Общество, 21:37 Почему квадрат такой черный: подкаст о черном цвете в искусстве РБК и ASUS, 21:31 Норвежские и британские истребители сопроводили российский Ту-142 Политика, 21:23 ФСБ показала кадры задержания украинского экс-футболиста Политика, 21:15 Кто и почему занимается малым бизнесом в России РБК и Альфа-Банк, 20:59
Политика ,  
0 

В Сирии приостановят работу три пункта пропуска

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press
Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press

В Сирии работа пунктов пропуска Серакаб и Мизнас в Идлибе, а также Абу-Зейдин в Алеппо будет приостановлена с 30 марта до стабилизации обстановки. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«С 30 марта работа указанных пунктов пропуска будет временно приостановлена до стабилизации обстановки и создания условий, обеспечивающих безопасность мирных жителей», — говорится в сообщении.

По данным ЦПВС, обстановка в данных районах продолжает ухудшаться. Боевики совершают обстрелы и блокируют передвижение людей и транспорта в коридорах выхода.

Что произошло с Сирией за десять лет войны
Политика
Фото:Abdalrhman Ismail / Reuters

Ранее, 20 марта, заместитель руководителя ЦПВС в Сирии контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) готовят провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке сирийской провинции Идлиб.

Так, по данным центра, боевики планируют инсценировать химатаку в районе населенного пункта Китиан, чтобы обвинить официальные власти Сирии в атаке на мирное население.

Сирия пункты пропуска
Материалы по теме
Сирия ограничила поставки топлива из-за застрявшего контейнеровоза
Общество
США обвинили Россию в гибели мирного жителя в Сирии после авиаудара
Политика
Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter