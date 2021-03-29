Дату проведения итогового сочинения сдвинули из-за COVID

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Сроки проведения сочинений в рамках государственной итоговой аттестации изменили из-за пандемии коронавируса. Соответствующий приказ Министерства просвещения опубликован на официальном портале правовой информации.

Вместо 5 апреля итоговое сочинение ученики 11 классов будут писать 15 апреля. Те, кто будут писать сочинения повторно, либо не явившиеся вовремя по уважительной причине смогут сдать его 21 апреля и 5 мая.

Итоговое сочинение — это допуск учеников 11 классов к государственной итоговой аттестации. При его оценке учащемуся выставляется «зачет» либо «незачет». Те, кто написал его неудовлетворительно или провалился, могут попробовать сдать его еще раз в два резервных дня.

Министерство просвещения переносило даты проведения испытания в этом учебном году. Изначально оно должно было состояться 2 декабря. Но затем его сроки перенесли на 5 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

