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Дату проведения итогового сочинения сдвинули из-за COVID

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Сроки проведения сочинений в рамках государственной итоговой аттестации изменили из-за пандемии коронавируса. Соответствующий приказ Министерства просвещения опубликован на официальном портале правовой информации.

Вместо 5 апреля итоговое сочинение ученики 11 классов будут писать 15 апреля. Те, кто будут писать сочинения повторно, либо не явившиеся вовремя по уважительной причине смогут сдать его 21 апреля и 5 мая.

Рособрнадзор перенес сроки итогового сочинения для 11-х классов
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Итоговое сочинение — это допуск учеников 11 классов к государственной итоговой аттестации. При его оценке учащемуся выставляется «зачет» либо «незачет». Те, кто написал его неудовлетворительно или провалился, могут попробовать сдать его еще раз в два резервных дня.

Министерство просвещения переносило даты проведения испытания в этом учебном году. Изначально оно должно было состояться 2 декабря. Но затем его сроки перенесли на 5 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Рособрнадзор итоговое сочинение школы коронавирус
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