Минпросвещения назвало новые даты итогового сочинения

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Итоговое сочинение для 11-х классов пройдет 5 апреля 2021 года, следует из приказа Минпросвещения России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изначально сочинение должно было состояться 2 декабря 2020 года. Однако Рособрнадзор сообщил о его переносе в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

«Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА проводится 5 апреля 2021 года по темам (текстам), сформированным по часовым поясам», — говорится в приказе.

Согласно документу, резервными днями написания работы определены 21 апреля и 5 мая.