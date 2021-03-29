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В работе сервисов Альфа-банка произошел сбой. Об этом РБК сообщили в кредитной организации.

«Из-за технических работ ряд сервисов Альфа-банка у некоторых клиентов может работать нестабильно», — заявили в банке.

Представитель Альфа-банка заверил, что в ближайшее время сервисы начнут работать в обычном режиме.

Ранее сайт Downdetector, который выявляет нарушения в работе интернет-ресурсов через жалобы пользователей, сообщил о сбоях в работе сервисов Альфа-банка.