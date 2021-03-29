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Боевики ИГ захватили город на севере Мозамбика

Фото: Julius Lando / Impact Photos / Global Look Press
Фото: Julius Lando / Impact Photos / Global Look Press

Боевики террористической группировки ИГ (запрещена в России) захватили контроль над северным мозамбикским городом Пальма. Об этом сообщает Reuters.

В результате столкновений по меньшей мере 55 человек, включая солдат, погибли. Также были разрушены здания, повреждены транспортные средства.

Как передает агентство, правительство Мозамбика подтвердило, что десятки людей были убиты в результате нападения на Пальму.

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Фото:Xinhua / Global Look Press

Среди погибших был по меньшей мере один гражданин Южной Африки. Газета Times сообщила, что погиб британский гражданин. По данным издания, еще один британский гражданин застрелил из украденного автомата Калашникова двух боевиков и сбежал из осады. Позднее его нашли южноафриканские силовики.

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