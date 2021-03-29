Боевики ИГ захватили город на севере Мозамбика

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Боевики террористической группировки ИГ (запрещена в России) захватили контроль над северным мозамбикским городом Пальма. Об этом сообщает Reuters.

В результате столкновений по меньшей мере 55 человек, включая солдат, погибли. Также были разрушены здания, повреждены транспортные средства.

Как передает агентство, правительство Мозамбика подтвердило, что десятки людей были убиты в результате нападения на Пальму.

Среди погибших был по меньшей мере один гражданин Южной Африки. Газета Times сообщила, что погиб британский гражданин. По данным издания, еще один британский гражданин застрелил из украденного автомата Калашникова двух боевиков и сбежал из осады. Позднее его нашли южноафриканские силовики.