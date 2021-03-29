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В Кении умерла бабушка Барака Обамы

Сара Обама
Сара Обама (Фото: Riccardo Gangale / AP)

Сводная бабушка бывшего президента США Барака Обамы Сара скончалась в возрасте 99 лет в Кении. Об этом сообщило местное радио CapitalFM.

«Нам будет ее очень не хватать, но мы будем с благодарностью поминать ее долгую и замечательную жизнь», — написал Обама в Twitter.

Как сообщил радиостанции представитель семьи Шейх Муса Исмаил, Сара Обама будет похоронена во вторник в округе Сиайя на юго-западе страны.

Би-би-си передает, что Сара Обама умерла рано утром в понедельник в больнице в городе Кисуму на западе страны. Уточняется, что ей было плохо на протяжении последней недели, но она не болела COVID-19.

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Сара Обама родилась в 1922 году, она была мусульманкой и третьей женой деда Барака Обамы по отцовской линии. Погибшая помогла воспитывать отца Обамы. Экс-президент, как отмечает The Washington Post, испытывал к ней привязанность и называл ее бабушкой. Она также присутствовала на первой инаугурации Барака в качестве президента в 2009 году.

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