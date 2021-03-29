Полиция начала проверку слов Соловьева о Гитлере и Навальном

Владимир Соловьев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В УВД по Северному административному округу Москвы начали проверку после жалобы депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по поводу слов ведущего Владимира Соловьева о Гитлере и Навальном. Ответ ГУ МВД на запрос Рашкина есть у РБК.

«В ходе проверки подготовлен и направлен запрос в ВГТРК на предоставление копии записи программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 16.02.2021 года, транслировавшейся в эфире на телеканале «Россия 1», — сказано в письме.

Уточняется, что после получения копии эфира материал направят в исследовательский центр ГБУ «МИЦ» для классификации видео.

Также материал будет направлен в Головинское следственное управление и СК по САО города Москвы «для дачи правовой оценки и принятия решения в соответствии с действующим законодательством России».