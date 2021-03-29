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Политика ,  
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Полиция начала проверку слов Соловьева о Гитлере и Навальном

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В УВД по Северному административному округу Москвы начали проверку после жалобы депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по поводу слов ведущего Владимира Соловьева о Гитлере и Навальном. Ответ ГУ МВД на запрос Рашкина есть у РБК.

«В ходе проверки подготовлен и направлен запрос в ВГТРК на предоставление копии записи программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 16.02.2021 года, транслировавшейся в эфире на телеканале «Россия 1», — сказано в письме.

Уточняется, что после получения копии эфира материал направят в исследовательский центр ГБУ «МИЦ» для классификации видео.

Также материал будет направлен в Головинское следственное управление и СК по САО города Москвы «для дачи правовой оценки и принятия решения в соответствии с действующим законодательством России».

Депутат написал в прокуратуру после слов Соловьева о Гитлере и Навальном
Технологии и медиа
Валерий Рашкин

В середине февраля депутат Валерий Рашкин направил запрос в Генпрокуратуру и попросил проверить высказывание ведущего Владимира Соловьева в эфире телеканала «Россия 1» на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 15 февраля телеведущий заявил, что оппозиционер Алексей Навальный не заслуживает уважения, и сравнил его с Гитлером, заявив, что последний «в отличие от этого гульфикфюрера не косил от армии, воевал, и воевал доблестно, во время Первой мировой войны».

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В качестве примера смелого человека Соловьев также привел немецкого диверсанта Отто Скорцени. По его словам, Скорцени «был бескомпромиссно смелым человеком». В то же время Соловьев отметил, что тот закончил свою жизнь осведомителем израильских спецслужб и «не переставал быть нацистским преступником».

МВД Владимир Соловьев проверка Гитлер Алексей Навальный
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