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Памфилову переизбрали председателем ЦИК

Помимо нее на этот пост претендовал член ЦИК Александр Курдюмов. Памфилову избрали тайным голосованием 14 голосами из 15
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Элла Памфилова переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на ближайшие пять лет, сообщает корреспондент РБК. Таковы результаты тайного голосования на первом заседании нового состава ЦИК, который огласил председатель счетной комиссии Евгений Шевченко.

На пост главы комиссии были выдвинуты две кандидатуры — председатель прошлого состава Центризбиркома Элла Памфилова и член ЦИК Александр Курдюмов. За Памфилову проголосовали 14 из 15 членов ЦИК, уточнил Шевченко,

Памфилова, выступая на заседании, назвала главной задачей Центризбиркома продолжение работы по повышению доверия граждан к выборам и напомнила об «огромном заделе», сделанном за последние пять лет. «Будем продолжать работать на повышение доверия наших избирателей, наша главная цель — легитимность выборов, признание выборов нашими избирателями», — сказала она.

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Элла Памфилова

Памфилова вошла в состав ЦИК в марте 2016 года по квоте президента России. В том же месяце была избрана председателем комиссии также 14 голосами из 15.

Кроме того, был переизбран зампред ЦИК Николай Булаев.

На прошлой неделе Памфилова вновь вошла в состав Центризбиркома по президентской квоте. Кроме нее в «президентскую пятерку» вошли глава аппарата Общественной палаты Павел Андреев, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов, главный советник управления внутренней политики президента Наталья Бударина и член президентского Совета по правам человека Игорь Борисов.

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На заседании 29 марта Бударину избрали секретарем ЦИК.

Авторы
Мария Бондаренко, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
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