Памфилову переизбрали председателем ЦИК

Помимо нее на этот пост претендовал член ЦИК Александр Курдюмов. Памфилову избрали тайным голосованием 14 голосами из 15

Элла Памфилова (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Элла Памфилова переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на ближайшие пять лет, сообщает корреспондент РБК. Таковы результаты тайного голосования на первом заседании нового состава ЦИК, который огласил председатель счетной комиссии Евгений Шевченко.

На пост главы комиссии были выдвинуты две кандидатуры — председатель прошлого состава Центризбиркома Элла Памфилова и член ЦИК Александр Курдюмов. За Памфилову проголосовали 14 из 15 членов ЦИК, уточнил Шевченко,

Памфилова, выступая на заседании, назвала главной задачей Центризбиркома продолжение работы по повышению доверия граждан к выборам и напомнила об «огромном заделе», сделанном за последние пять лет. «Будем продолжать работать на повышение доверия наших избирателей, наша главная цель — легитимность выборов, признание выборов нашими избирателями», — сказала она.

Памфилова вошла в состав ЦИК в марте 2016 года по квоте президента России. В том же месяце была избрана председателем комиссии также 14 голосами из 15.