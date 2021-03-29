Сбербанк ответил на сообщения о сбоях в работе приложения

Фото: Андрей Любимов / РБК

Некоторые клиенты Сбербанка могли испытывать трудности со входом в «Сбербанк Онлайн», а также с оплатой картами, однако работоспособность всех сервисов уже восстановлена. Об этом РБК сообщили в банке.

«Утром некоторые наши клиенты могли испытывать трудности при входе в приложение Сбербанка и оплате картами. Сбой длился несколько минут, после чего работоспособность всех сервисов была восстановлена», — сказали в Сбербанке.

По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои в работе сервисов, жалобы на работу приложения Сбербанка стали поступать примерно с 9:20 утра. Сервис зафиксировал более 4 тыс. сообщений о сбоях, большинство (82%) проблем были связаны с невозможностью войти в систему. Также клиенты банка сообщали о сбое всех сервисов (14%) и невозможности совершить платеж со счета (2%). Жалобы поступали из Москвы, Петербурга и других городов.

Сообщения о сбоях в работе банка также появились в Twitter. Так, одна из пользователей сети рассказала, что не смогла оплатить свою покупку в магазине.