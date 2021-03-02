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Пандемия коронавируса ,  
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Сбербанк зафиксировал рекордный рост расходов россиян в феврале

По сравнению с прошлым годом расходы россиян за февраль выросли на 2,6%. При этом россияне тратят меньше на авиабилеты и транспорт, а также на кафе и рестораны
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За неделю с 22 по 28 февраля потребительские траты россиян выросли на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных оценки динамики потребительских расходов SberIndex (есть у РБК).

На непродовольственные товары расходы выросли на 4,6%, на услуги — на 8,2%.Сильнее всего траты выросли в следующих сегментах:

  • компьютеры и ПО — на 43,8%;
  • телекомоборудование и услуги — на 37,1%;
  • бытовая техника и электроника — на 33,3%.

За весь февраль прирост составил 2,6%, что стало максимальным показателем с начала пандемии, следует из отчета. Траты на продукты в феврале по сравнению с прошлым годом выросли на 5,4%, на непродовольственные товары — на 8,7%. Больше всего увеличились траты на телекомоборудование и услуги — на 33,4%.

При этом в феврале упали расходы на авиабилеты (-71,3%), дорожные пошлины (-30,1%) и локальный транспорт (-25%). Также сократились траты на кафе и рестораны (-21,6%) и на книги и музыку (-16,1%).

Россияне стали больше тратить на фоне второй волны пандемии
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В последнюю неделю ноября SberIndex зафиксировал рекордное с мая падение потребительских расходов россиян по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 11,4%. Быстрее расходы россиян сокращались только весной, когда в стране были введены карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. В SberIndex отметили, что остановить падение расходов не помогли приуроченные к «черной пятнице» распродажи.

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Анастасия Батманова
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