Сбербанк зафиксировал рекордный рост расходов россиян в феврале

По сравнению с прошлым годом расходы россиян за февраль выросли на 2,6%. При этом россияне тратят меньше на авиабилеты и транспорт, а также на кафе и рестораны

Фото: Андрей Любимов / РБК

За неделю с 22 по 28 февраля потребительские траты россиян выросли на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных оценки динамики потребительских расходов SberIndex (есть у РБК).

На непродовольственные товары расходы выросли на 4,6%, на услуги — на 8,2%.Сильнее всего траты выросли в следующих сегментах:

компьютеры и ПО — на 43,8%;

телекомоборудование и услуги — на 37,1%;

бытовая техника и электроника — на 33,3%.

За весь февраль прирост составил 2,6%, что стало максимальным показателем с начала пандемии, следует из отчета. Траты на продукты в феврале по сравнению с прошлым годом выросли на 5,4%, на непродовольственные товары — на 8,7%. Больше всего увеличились траты на телекомоборудование и услуги — на 33,4%.

При этом в феврале упали расходы на авиабилеты (-71,3%), дорожные пошлины (-30,1%) и локальный транспорт (-25%). Также сократились траты на кафе и рестораны (-21,6%) и на книги и музыку (-16,1%).