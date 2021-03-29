В ФНС объяснили идею ужесточить контроль за применением касс на рынках

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Федеральная налоговая служба (ФНС) ужесточит правила работы контрольно-кассовой техники на розничных рынках, чтобы обеспечить «фактическую реализацию положений уже существующих норм», пояснили РБК в пресс-службе ведомства.

«Сегодня на законодательном уровне не регламентируются четкие границы применения контрольно-кассовой техники в отношении розничных рынков», — отметили в ФНС.

Ведомство разработало поправки к законам «О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках», а также к статьям КоАП, сейчас они направлены в Минфин, сообщал ранее РБК.

Среди предложений ФНС — сокращение перечня оснований, разрешающих не использовать кассы на рынках, план обязать арендаторов подтверждать наличие аппарата при заключении договора аренды. Управляющие рынками компании обяжут контролировать существование у продавцов зарегистрированной контрольно-кассовой техники, а также обеспечить соблюдение запрета на допуск к торговле лиц, чья деятельность была приостановлена.