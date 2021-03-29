Число пострадавших при пожаре в Индонезии увеличилось до 20

При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии пострадали 20 человек. Об этом сообщает агентство ANTARA со ссылкой на и.о. секретаря управления по чрезвычайным ситуациям района Индрамайу Кая Регенси.

По данным местных властей, у пятерых человек серьезные ожоги, еще 15 получили легкие ранения. В основном среди пострадавших жители домов, которые расположены рядом с местом происшествия, отмечает агентство.

Ранее в пресс-службе государственной нефтегазовой компании Pertamina сообщали о четырех пострадавших. В компании отмечали, что пострадавших госпитализировали.

Взрыв, а затем пожар на нефтеперерабатывающем заводе (компании Pertamina) в провинция Западная Ява произошел 29 марта. В настоящее время пожар потушен. Из соседних домов были эвакуированы более 700 человек. Причины произошедшего пока неизвестны.