Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Эксперт спрогнозировал рост цен на тарифы такси в России до 10% Общество, 04:00 СМИ узнали о шагах Белого дома по стандартизации паспортов вакцинации Политика, 03:21 Из-за взрыва на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека Общество, 03:18 СМИ узнали о запрете на зарубежный отдых для британцев до августа Общество, 02:40 Что приготовить необычного: окунь в тесте и курица с травами РБК и Miele, 02:39 В Египте назвали возможную дату разгрузки контейнеровоза в Суэцком канале Общество, 02:27 В Чехии выявили новый штамм коронавируса Общество, 01:56 При крушении вертолета на Аляске погибло пять человек Общество, 01:30 Почему Bentley до сих пор использует ручной труд на производстве РБК Cтиль и Bentley, 01:15 Представители духовенства попросили изменить парковочные тарифы в Москве Общество, 01:05 В Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв Общество, 00:57 Сборная России не справилась с Францией в матче молодежного ЧЕ-2021 Спорт, 00:42 В Самаре женщина погибла из-за падения снега с крыши Общество, 00:31 В Центре Гамалеи сообщили о ревакцинации части сотрудников «Спутником V» Общество, 00:15
Общество ,  
0 

Из-за взрыва на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека

В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в населенном пункте Балонган в Индонезии (провинция Западная Ява) пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба государственной нефтегазовой компании Pertamina.

«Когда произошел инцидент, мимо проходили четыре местных жителя. Они получили ожоги и были немедленно направлены в реанимацию в больницу Индрамаю», — сообщили в компании.

В Индонезии на нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв
Общество

Также в Pertamina сообщили об эвакуации с места происшествия более 700 жителей. Из них около 400 человек разметили в Исламском центре Индрамаю,  еще около 350 человек — в городском спортивном зале.

Ранее местные СМИ сообщали о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе, после которого начался пожар. В настоящее время пожар потушен. О причинах взрыва не сообщается. В Pertamina отметили, что инцидент произошел во время грозы с молниями.

взрыв НПЗ Индонезия
Материалы по теме
В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв
Общество
СК сообщил о пяти пострадавших из-за взрыва газа в доме в Новой Москве
Общество
В Китае пять человек погибли после взрыва самодельной бомбы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter