Из-за взрыва на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека

В результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в населенном пункте Балонган в Индонезии (провинция Западная Ява) пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба государственной нефтегазовой компании Pertamina.

«Когда произошел инцидент, мимо проходили четыре местных жителя. Они получили ожоги и были немедленно направлены в реанимацию в больницу Индрамаю», — сообщили в компании.

Также в Pertamina сообщили об эвакуации с места происшествия более 700 жителей. Из них около 400 человек разметили в Исламском центре Индрамаю, еще около 350 человек — в городском спортивном зале.

Ранее местные СМИ сообщали о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе, после которого начался пожар. В настоящее время пожар потушен. О причинах взрыва не сообщается. В Pertamina отметили, что инцидент произошел во время грозы с молниями.