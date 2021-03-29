В Самаре женщина погибла из-за падения снега с крыши

Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины из-за упавшей наледи с крыши дома в Самаре. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного Комитета.

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в ведомстве.

По данным следователей, инцидент произошел вечером 28 марта на ул. Металлистов в Кировском районе города. Снежная наледь упала на двух женщин, одна скончалась на месте, вторую госпитализировали.

Также по данному происшествию прокурор Кировского района города Самары организовал проверку соблюдения управляющей компанией требований законодательства при обслуживании дома, в том числе регламентирующего порядок очистки снега с кровли и карнизов, сообщили в пресс-службе ведомства.