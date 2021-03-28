Температура в Петербурге побила рекорд

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В воскресенье 28 марта температура в Санкт-Петербурга побила рекорд тепла. Об этом написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус на странице в Facebook.

Запись в facebook пользователя LeusMikhail

Как рассказал Леус, к 15:00 температура воздуха в Санкт-Петербурге повысилась до плюс 14,1 градусов тепла. Прежний рекорд максимальной температуры держался пять лет, 28 марта 2016 года термометры показали 13,9 градуса тепла.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что до конца марта сохранится аномально теплая погода в регионах Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. По его словам, это «нестандартно и удивительно».