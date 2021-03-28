Володин назвал победы России причиной санкций

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Победы России, ее развитие являются причинами экономических санкций, претензий в политике и обвинений в допинге. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Комментируя победу сразу трех россиянок на чемпионате мира по фигурном катанью, Володин заявил: «Нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах».

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

«Все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной простой причине: страна стала развиваться. Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности», — написал Володин.