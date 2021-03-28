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СК начал проверку после обнаружения тел младенцев на свалке в Волгограде

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

На свалке в Кировском районе Волгограда обнаружены два плода недоношенных детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления следственного комитета (СК) по Волгоградской области, ведомство начало доследственную проверку.

Плоды были найдены в полиэтиленовом мешке в одном из отделений управления отходами во время сортировки мусора. Судебно-медицинские эксперты установили, что к моменту появления на свет они были мертвы.

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Следователи установили личность предполагаемой матери, ею оказалась 37-летняя жительница Волгограда. «До последнего роженица сама не понимала, что беременна, списывая утомляемость и недомогания на избыточность веса, а когда разобралась в причине, решила к врачам не обращаться», — рассказали в СК.

В ведомстве сообщили, что роды прошли 25 марта у женщины дома. Оба плода после рождения признаков жизни не подавали, из-за чего мать завернула их в мешок и выкинула.

Следственный комитет Волгоград роды
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