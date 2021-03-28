На Пекин обрушилась вторая за две недели песчаная буря

На Китай обрушилась песчаная буря. Из прогноза Центральной метеорологической службы Китая следует, что 28 марта она затронет Внутреннюю Монголию, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин, а также столицу Пекин и город Тяньцзинь.

В большинстве районов столицы под воздействием холодного воздуха ожидается сильный северный ветер. Минимальная видимость составляет около 1000 метров. Буря продлится более 12 часов и ослабнет ночью в воскресенье.

Пекин переживает вторую песчаную бурю с марта.

В середине марта на Пекин обрушилась сильная песчаная буря. Концентрация частиц в 160 раз превысила норму. Буря привела к сильным пробкам, отмене и задержкам авиарейсов. По словам метеорологов, это самая сильная песчаная буря за последние десять лет.