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Песчаная буря накрыла Китай и Монголию

Фото: Li Xin / Global Look Press
Фото: Li Xin / Global Look Press

На Пекин обрушилась сильная песчаная буря, из-за нее в столичных аэропортах Дасин и Шоуду отменили больше 400 авиарейсов. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на поставщика данных гражданской авиации VariFlight.

Как пишет издание, уровень загрязнения в городе вырос до шестого. Концентрация мелких твердых частиц PM 10 в воздухе некоторых районов превысила 8 тыс. мг/м³. Это в 160 раз больше рекомендованной ВОЗ нормы.

Песчаная буря в Персидском заливе. Видео
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Xinhuanet передает, что видимость в большинстве районов Пекина составляет менее одного километра. Опрошенные изданием китайские метеорологи заявили, что это самая сильная песчаная буря за последние десять лет. Ожидается, что к вечеру 15 марта она начнет ослабевать. Помимо столицы буря затронула север и северо-запад Китая.

В Монголии, передает Управление по чрезвычайным ситуациям страны, из-за песчаной бури погибли шесть человек. С вечера 14 марта до утра 15 марта власти получили сообщения о 548 пропавших без вести из девяти провинций. Из них 81 человека до сих пор не нашли.

Буря накрыла всю Монголию, скорость ветра может достигать 34 м/с. Непогода повредила линии электропередач, что привело к отключениям электричества в трех районах.

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Накануне мощная песчаная буря накрыла страны Персидского залива. Особенно сильно она затронула Катар и запад Саудовской Аравии (Мекку и Медину).

Китай Южная Корея Монголия песчаная буря
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