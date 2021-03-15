Песчаная буря накрыла Китай и Монголию

Фото: Li Xin / Global Look Press

На Пекин обрушилась сильная песчаная буря, из-за нее в столичных аэропортах Дасин и Шоуду отменили больше 400 авиарейсов. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на поставщика данных гражданской авиации VariFlight.

Как пишет издание, уровень загрязнения в городе вырос до шестого. Концентрация мелких твердых частиц PM 10 в воздухе некоторых районов превысила 8 тыс. мг/м³. Это в 160 раз больше рекомендованной ВОЗ нормы.

Xinhuanet передает, что видимость в большинстве районов Пекина составляет менее одного километра. Опрошенные изданием китайские метеорологи заявили, что это самая сильная песчаная буря за последние десять лет. Ожидается, что к вечеру 15 марта она начнет ослабевать. Помимо столицы буря затронула север и северо-запад Китая.