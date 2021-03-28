Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Бизнес-леди, нейросети и дресс-код: как увольнять и набирать сотрудников РБК Стиль и Ermanno Scervino, 06:58 Космический корабль «Прогресс МС-14» установил рекорд длительности полета Общество, 06:44 Bild сообщил об опасениях в ФРГ из-за российских устройств на подлодках Политика, 06:18 Гуаидо заразился коронавирусом Общество, 06:13 В Госдуме потребовали объявить в розыск украинского министра Политика, 05:34 В Госдепартаменте назвали ответные санкции Китая безосновательными Политика, 05:19 Какие эксклюзивные покупки позволяют себе люди с большими возможностями РБК и Башня Федерация, 05:12 Сирия ограничила поставки топлива из-за застрявшего контейнеровоза Общество, 04:33 Два человека погибли в ДТП со врезавшимся в дерево автомобилем в Приморье Общество, 04:31 В Канаде несколько человек пострадали при нападении в библиотеке Общество, 04:01 Уайт высказал сожаление из-за позднего нокаута Поветкина Спорт, 03:43 В Крыму оценили планы Киева депортировать россиян с полуострова Политика, 03:34 Промоутер отреагировал на поражение Поветкина фразой «это последний бой» Спорт, 03:05 Минск предложил дать госзащиту представляющим интересы страны журналистам Политика, 03:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

Гуаидо заразился коронавирусом

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я хочу ответственно проинформировать страну о том, что после четырех дней нахождения на карантине, вызванном некоторым недомоганием, <...> я получил положительный результат теста на COVID-19», — написал Гуаидо.

Он отметил, что переносит заболевание в легкой форме и находится на самоизоляции.

Мадуро объявил о начале вакцинации жителей Венесуэлы «Спутником V»
Общество
Фото:Carolina Cabral / Getty Images

По данным Минздрава Венесуэлы, в стране с начала пандемии COVID-19 заболели 154,9 тыс. человек. Из них 143,4 тыс. выздоровели, 1,5 тыс. скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 740 случаев заражения коронавирусом.

Хуан Гуаидо — лидер оппозиции Венесуэлы. В начале 2019 года на фоне массовых протестов он объявил себя временным президентом страны в знак несогласия с инаугурацией Николаса Мадуро, пообещав провести в стране досрочные выборы. Президентом Венесуэлы Гуаидо признали США, Канада, а также ряд стран Европы и Латинской Америки. В свою очередь Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. Его поддержали Россия, Турция, Куба, Боливия и Китай.

Хуан Гуаидо коронавирус Венесуэла
Материалы по теме
Мадуро поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V» в Венесуэлу
Политика
Мадуро объявил о начале вакцинации жителей Венесуэлы «Спутником V»
Общество
В Венесуэле сообщили о результатах исследования вакцины «Спутник V»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter