Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я хочу ответственно проинформировать страну о том, что после четырех дней нахождения на карантине, вызванном некоторым недомоганием, <...> я получил положительный результат теста на COVID-19», — написал Гуаидо.

Он отметил, что переносит заболевание в легкой форме и находится на самоизоляции.

По данным Минздрава Венесуэлы, в стране с начала пандемии COVID-19 заболели 154,9 тыс. человек. Из них 143,4 тыс. выздоровели, 1,5 тыс. скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 740 случаев заражения коронавирусом.