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В Госдуме потребовали объявить в розыск украинского министра

Следственные органы должны возбудить уголовное дело в отношении украинского министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и объявить его в розыск. Об этом заявил «РИА Новости» депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Ранее Резников сказал, что граждан России, которые переехали в Крым не через украинские пункты пропуска, депортируют, если на полуостров вернутся власти Украины. По его словам, такие люди являются нарушителями закона и «подлежат выдворению».

По словам Шеремета, подобные высказывания в отношении российской территории являются «возмутительными» и не должны остаться безнаказанными.

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«Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а само его объявить в розыск», — сказал Шеремет.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, на котором за присоединение к России проголосовали свыше 95% участников. США, страны Евросоюза и Украина не признали итоги голосования. В свою очередь Москва заявляет, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

Михаил Шеремет Крым Госдума Украина
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