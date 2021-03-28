В Госдуме потребовали объявить в розыск украинского министра

Следственные органы должны возбудить уголовное дело в отношении украинского министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и объявить его в розыск. Об этом заявил «РИА Новости» депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Ранее Резников сказал, что граждан России, которые переехали в Крым не через украинские пункты пропуска, депортируют, если на полуостров вернутся власти Украины. По его словам, такие люди являются нарушителями закона и «подлежат выдворению».

По словам Шеремета, подобные высказывания в отношении российской территории являются «возмутительными» и не должны остаться безнаказанными.

«Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а само его объявить в розыск», — сказал Шеремет.