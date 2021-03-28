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В Канаде несколько человек пострадали при нападении в библиотеке

Несколько человек пострадали при нападении в библиотеке и рядом с ней в канадском городе Норт-Ванкувер. Об этом сообщает в Twitter полиция города.

По данным полиции, пострадавшие получили ранения острым предметом, подозреваемого задержали.

«Похоже, подозреваемый действовал в одиночку», — говорится в сообщении. В полиции добавили, что угроза жителям города отсутствует.

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Инцидент произошел в библиотеке Lynn Valley, отметили правоохранители. На сайте библиотеки указано, что нападение произошло у входа в здание. Из-за произошедшего библиотека будет временно закрыта для посетителей.

Телеканал Global News передает, что в результате нападения были госпитализированы шесть человек, один человек погиб.

Ранее в Подмосковье злоумышленник с ножом ранил двух человек. По данным полиции, между тремя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из них нанес двум другим ножевые ранения и скрылся. ТАСС со ссылкой на источник передавал, что инцидент произошел возле торгового центра Vegas, который находится в поселке Совхоз имени Ленина, на 24-м км МКАД.

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