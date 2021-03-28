В Канаде несколько человек пострадали при нападении в библиотеке

Несколько человек пострадали при нападении в библиотеке и рядом с ней в канадском городе Норт-Ванкувер. Об этом сообщает в Twitter полиция города.

По данным полиции, пострадавшие получили ранения острым предметом, подозреваемого задержали.

«Похоже, подозреваемый действовал в одиночку», — говорится в сообщении. В полиции добавили, что угроза жителям города отсутствует.

Инцидент произошел в библиотеке Lynn Valley, отметили правоохранители. На сайте библиотеки указано, что нападение произошло у входа в здание. Из-за произошедшего библиотека будет временно закрыта для посетителей.