В Крыму оценили планы Киева депортировать россиян с полуострова

Заявление украинского министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о выселении из Крыма россиян не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Ранее Резников заявил, что российских граждан, которые переехали в Крым не через украинские пункты пропуска, депортируют, если на полуостров вернутся власти Украины. По его словам, такие люди являются нарушителями закона и «подлежат выдворению».

«В последнее время со стороны украинских властей мы наблюдаем упорную подмену дискурса: вместо того, чтобы обсуждать реальные проблемы двухсторонних отношений, нам пытаются навязать набившие оскомину темы, ни имеющие никакого отношения к реальности», — сказал Молохов.

Он добавил, что обсуждать «грядущее выселение россиян из Крыма» — это все равно, что разбирать «нашествие рептилоидов на Крещатике».