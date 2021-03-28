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Политика ,  
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В Крыму оценили планы Киева депортировать россиян с полуострова

Заявление украинского министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о выселении из Крыма россиян не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Ранее Резников заявил, что российских граждан, которые переехали в Крым не через украинские пункты пропуска, депортируют, если на полуостров вернутся власти Украины. По его словам, такие люди являются нарушителями закона и «подлежат выдворению».

«В последнее время со стороны украинских властей мы наблюдаем упорную подмену дискурса: вместо того, чтобы обсуждать реальные проблемы двухсторонних отношений, нам пытаются навязать набившие оскомину темы, ни имеющие никакого отношения к реальности», — сказал Молохов.

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Евпатория, Крым

Он добавил, что обсуждать «грядущее выселение россиян из Крыма» — это все равно, что разбирать «нашествие рептилоидов на Крещатике».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, на котором за присоединение к России проголосовали 95,7% участников. Украина, а также США и страны Европы не признали итоги голосования. В свою очередь Москва утверждает, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

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