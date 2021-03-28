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В Думе оценили угрозы Киева «выдворить» россиян из Крыма

Украинскому министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову следует обеспокоиться своей карьерой, а не судьбой Крыма, сообщил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Ранее Резников заявил, что российских граждан, которые переехали в Крым не через украинские пункты пропуска, депортируют, если на полуостров вернутся украинские власти. По его словам, такие люди попали на полуостров «непонятным» путем, они являются нарушителями закона и «подлежат выдворению».

«Граждане Украины в один момент «очнутся» и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров», — сказал Калашников.

Украинский министр пригрозил депортацией переехавшим в Крым россиянам
Политика
Евпатория, Крым

Он также назвал Крым неотъемлемой частью России и призвал не переживать за его судьбу.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года. На референдуме за присоединение к России проголосовали 95,7% его участников. Украина, а также США и страны Европы не признали итоги голосования. В свою очередь Москва утверждает, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

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