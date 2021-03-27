СМИ сообщили о краже вещей на $1 млн у певицы Бейонсе

Бейонсе (Фото: BriganiArt / Bartill / imago-images.de / Global Look Press)

Грабители взломали принадлежащие певице Бейонсе склады и похитили оттуда свыше $1 млн. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Речь идет о трех складах, которые находятся в Лос-Анджелесе. Бейонсе арендовала их у продюсерской фирмы Parkwood Entertainment. Грабители устроили нападение на них дважды. В ходе первой акции преступники вынесли дорогие сумки и платья певицы. В ходе второй жертвой стал один из стилистов Бейонсе.

В январе TMZ сообщало, что грабители взломали и вынесли вещи, принадлежавшие американской певице Майли Сайрус.