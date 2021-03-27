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Российский посол выразил соболезнования из-за смерти главы туроператора

Борис Музенидис
Борис Музенидис (Фото: mouzenidisgreece / Facebook)

Посол России в Греции Андрей Маслов выразил свои соболезнования в связи со смертью главы Mouzenidis Group Бориса Музенидиса. Сообщение опубликовано на странице российского диппредставительства в Facebook.

«Глубоко потрясен вестью о скоропостижной кончине Бориса Феофилактовича Музенидиса. Это тяжелая утрата для общины наших соотечественников в Греции и для всех, кто работает на ниве российско-греческих отношений», — говорится в сообщении.

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Фото:Robert Geiss / picture alliance / Global Look Press

Маслов указал, что Музенидис внес собственный вклад в реализацию проектов по продвижению в Греции русского языка и культуры, за это он получил Почетный знак соотечественника.

«Для огромного числа россиян его имя стало синонимом путешествия в Элладу, знакомства с ее достопримечательностями и общими страницами истории наших двух стран. Он — без преувеличения — сделал россиян и греков ближе друг к другу, заслужив по праву их уважение, симпатию и признательность», — написал посол.

Музенидис умер в ночь на 27 марта в Москве. Накануне его госпитализировали: еще 20 марта у предпринимателя обнаружили коронавирус. В России он был на международной туристической выставке MITT.

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Источник: JHU
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Его компания — Mouzenidis Travel — один из крупных греческих туроператоров. Ее представительства есть в 15 странах Европы и Азии, в том числе и на постсоветском пространстве.

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