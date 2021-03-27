Российский посол выразил соболезнования из-за смерти главы туроператора

Борис Музенидис (Фото: mouzenidisgreece / Facebook)

Посол России в Греции Андрей Маслов выразил свои соболезнования в связи со смертью главы Mouzenidis Group Бориса Музенидиса. Сообщение опубликовано на странице российского диппредставительства в Facebook.

«Глубоко потрясен вестью о скоропостижной кончине Бориса Феофилактовича Музенидиса. Это тяжелая утрата для общины наших соотечественников в Греции и для всех, кто работает на ниве российско-греческих отношений», — говорится в сообщении.

Маслов указал, что Музенидис внес собственный вклад в реализацию проектов по продвижению в Греции русского языка и культуры, за это он получил Почетный знак соотечественника.

«Для огромного числа россиян его имя стало синонимом путешествия в Элладу, знакомства с ее достопримечательностями и общими страницами истории наших двух стран. Он — без преувеличения — сделал россиян и греков ближе друг к другу, заслужив по праву их уважение, симпатию и признательность», — написал посол.