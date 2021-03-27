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В московском Парке Горького загорелся двухэтажный склад

Видео: Instagram: sergey28101981
Видео: Instagram: sergey28101981
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В Москве, в Парке Горького, загорелось двухэтажное здание склада, сообщили РБК в столичном МЧС.

«27 марта 2021 года в 17 часов 16 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Крымский Вал, дом 9, строение 31, где по предварительной информации происходит возгорание на 2-м этаже 2-этажного складского здания», — говорится в сообщении.

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В МЧС поясняют, что площадь пожара составила примерно 200 кв. м. Сведений о пострадавших ведомство не получало. В 17:59 пожар удалось потушить.

Ранее, 20 марта, возгорание произошло на территории Измайловского кремля Москвы. Пожар начался на первом этаже трехэтажного здания. Горели отделка, мебель и личные вещи. Остановить огонь удалось на площади 160 кв. м. Сообщений о пострадавших не было.

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