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BlaBlaCar ответил на сообщения о мошенничестве с картами своих клиентов

Фото: imago stock&people / Global Look Press
Фото: imago stock&people / Global Look Press

Онлайн-сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar сотрудничает с компанией, помогающей блокировать мошеннические сайты, на которых с клиентов сервиса злоумышленники списывают деньги. Об этом РБК сообщил директор по маркетингу BlaBlaCar Михаил Добров.

«Мы сотрудничаем с компанией, которая помогает блокировать эти фишинговые сайты. То есть глобально мы принимаем максимум мер, чтобы уменьшить такие случаи», — указал представитель компании.

В компании сообщили РБК, что, чтобы избежать обмана, пользователям сервиса не следует совершать предоплату поездки, предоставлять попутчикам платежные данные и обсуждать детали поездки в других мессенджерах. Эти правила указаны и в правилах пользования услугами.

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Фото:Sheldona Cooper / Zuma / ТАСС

«Если водитель нарушает правила сервиса (например, просит предоплату), то нужно обязательно на него жаловаться», — указал представитель компании.

Ранее в субботу «РИА Новости» сообщали, что мошенники используют BlaBlaCar для хищения денег с карт клиентов сервиса. Схема работает следующим образом. Злоумышленник от имени водителя требует аванса, а после того, как жертва перевела деньги, мошенник присылает ссылку на фишинговый сайт, где у нее просят ввести данные карты и CVV-код — якобы чтобы вернуть сдачу. Если пользователь вводит требуемую информацию, деньги с его карты могут похитить.

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