BlaBlaCar ответил на сообщения о мошенничестве с картами своих клиентов

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Онлайн-сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar сотрудничает с компанией, помогающей блокировать мошеннические сайты, на которых с клиентов сервиса злоумышленники списывают деньги. Об этом РБК сообщил директор по маркетингу BlaBlaCar Михаил Добров.

«Мы сотрудничаем с компанией, которая помогает блокировать эти фишинговые сайты. То есть глобально мы принимаем максимум мер, чтобы уменьшить такие случаи», — указал представитель компании.

В компании сообщили РБК, что, чтобы избежать обмана, пользователям сервиса не следует совершать предоплату поездки, предоставлять попутчикам платежные данные и обсуждать детали поездки в других мессенджерах. Эти правила указаны и в правилах пользования услугами.

«Если водитель нарушает правила сервиса (например, просит предоплату), то нужно обязательно на него жаловаться», — указал представитель компании.