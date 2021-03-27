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Путин выразил соболезнования после гибели людей в Египте

Фото: Mahmoud Maqboul / dpa / Global Look Press
Фото: Mahmoud Maqboul / dpa / Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с железнодорожной катастрофой, в результате которой погибли более 30 человек.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг», — говорится на сайте Кремля.

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Египте выросло до 165
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Столкновение поездов произошло 26 марта в провинции Сохаг, в результате чего погибли по меньшей мере 32 человека, еще 165 человек пострадали.

Авария произошла после того, как «неустановленные лица» привели в действие стоп-кран в одном из них. В результате поезд, шедший впереди, остановился, а другой врезался в него.

Абдель Фаттах ас-Сиси поручил сформировать комиссию по расследованию произошедшего.

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